Кто не хочет стать миллионером? Можно ли выиграть в лотерею: мифы и реальность

Правда о крупных выигрышах — возможно ли поймать удачу за хвост.

Лотереи, как тиражные, так и моментальные, — один из популярных и старейших видов игр. Упоминания о них можно обнаружить уже в Древнем Риме и Китае, они были повсеместно распространены в Средние века и постепенно приобрели современный вид.

При этом неизменным оставался главный принцип лотереи: вложив небольшую сумму, участник может претендовать на главный приз, многократно превосходящий стоимость билета. Крупнейший выигрыш в истории был зафиксирован не так давно в США, где осенью 2022 года счастливчику выпал джекпот, превышающий два миллиарда долларов. Такие сюжеты охотно подхватывает пресса, и многие, глядя на подобные истории успеха, тоже хотят попробовать. Но есть и скептики, которые утверждают, что на самом деле все это не более чем ловко расписанный сценарий. Правы ли они?

Все схвачено

Для начала развенчаем главный миф о том, что все лотереи — это большой спектакль, в них никто ничего не разыгрывает, а все победители, которых показывают в СМИ, — просто подставные лица, играющие роли. Это, конечно, не так.

С античных времен, учитывая упомянутые древнеримские и древнекитайские, самые крупные лотереи проводились государством. И теперь в большинстве стран мира существует государственная монополия на этот вид развлечений. Например, одну из старейших лотерей в Европе, испанскую La Primitiva, учредил сам король Карл III в 1763 году — она существует и по сей день.

Россия в этом смысле не исключение. Согласно федеральному законодательству, правом организации лотерей обладают Минфин и Минспорта. Именно они от лица государства гарантируют выплату выигрышей. Сами же лотереи проводят операторы — например, бренд «Национальная Лотерея», деятельность которых строго отслеживается и регулируется. Надзором за проведением лотерей занимается Федеральная налоговая служба. Она в том числе проверяет личности победителей и следит, чтобы операторы перечислили им выигрыш. В наш цифровой век подлинность всех данных установить нетрудно. А значит, о фиктивных победителях речи быть не может.

Да и сами операторы заинтересованы в том, чтобы люди, купившие счастливые билеты, делились своим опытом и рассказывали, как складывается их жизнь после победы. Ведь на опыте других игроков и появляются новые.

Крутятся шарики

Одними из самых популярных лотерей являются числовые — когда нужно зачеркивать в билете выпадающие номера. Вокруг этого процесса тоже немало легенд. Когда-то шарики с номерами доставали руками, предварительно встряхнув специальный мешок, и ходили байки, что какие-то из них могли предварительно подогревать или охлаждать, чтобы манипулировать результатами.

Сегодня о таком говорить бессмысленно, так как все диджитализировано: розыгрыши проводятся с помощью автоматических устройств — лототронов. С их появлением, например, была решена одна из главных проблем, связанная с перемешиванием шаров. При ручном или даже механическом перемешивании не добьешься такого результата, как при использовании современных IT-технологий. Специальные компьютерные программы определяют длительность и интенсивность этого процесса, а задача человека, обслуживающего аппарат, — просто включить его и наблюдать за работой. Возможности хоть как-то повлиять на результат персонал не имеет, лототрон сам способен и перемешать шары, и достать их из специального лотка, и даже подвести итоги.

Поэтому за точность проведения лотерей, таких как «Мечталлион» или «Пять-о-Пять», можно даже не беспокоиться. Тут все по-честному!

Больше-меньше

Любая лотерея основана на вероятности. Как понятно из принципа ее проведения, все в выигрыше быть не могут. Однако, чем больше участников, тем выше общий призовой фонд, а значит, крупнее суперприз. Призовой фонд по закону составляет от 50 до 70 процентов средств, вырученных от продажи билетов.

Есть игроки, создающие так называемые синдикаты: они вскладчину покупают большое число билетов и общий выигрыш делят на всех. С другой — нужно помнить, что, например, шанс выиграть главный приз в лотерею, где нужно угадать шесть чисел из 45 возможных, равняется примерно 1 к 8 000 000 (восьми миллионам). А есть игры, где шанс выиграть суперприз составляет всего 1 к 503 880, например, в лотерее «Большая 8». И, конечно, чтобы выйти за рамки статистической погрешности, нужно купить точно больше, чем десять, двадцать или пятьдесят билетов. Хотя при этом вы в любом случае повысите возможность получить хоть что-то — по статистике, более 95 процентов всех выигрышей составляют суммы примерно равные стоимости билета.

Еще важно помнить: даже если организатор объявляет о том, что каждый четвертый (или даже каждый третий) билет будет выигрышным, это не означает, что, приобретая четыре билета, вы автоматически окажетесь среди победителей. В переводе на русский язык такая фраза означает, что какие-то выигрыши выпадут на 25 процентов всех билетов тиража, и из этого вовсе не следует, что они окажутся у вас в руках.

Есть и обратные примеры — в сентябре 2023 года Наталья Жукова из Волгоградской области выиграла в лотерею «Мечталлион» более 118 миллионов рублей, купив в гостях у родителей единственный билет. «Зашла на почту проверить, как идет моя посылка, а сотрудница предложила купить лотерейный билет. Он стоит всего 100 рублей, поэтому я легко согласилась испытать удачу. Это принесло мне в итоге более 118 миллионов рублей. В целом не могу назвать нас с мужем очень азартными людьми, в «Мечталлион» мы вообще решили сыграть в первый раз», — рассказывала победительница.

Теория всего

Существуют и так называемые «профессиональные» игроки. Мы уже упоминали о синдикатах, но существуют и одиночки, пытающиеся вывести какие-либо правила или закономерности, позволяющие им выиграть. Один из способов — анализ всех предыдущих тиражей и выпавших в них чисел. Так, в январе группа аналитиков выступила с заявлением, что «наиболее часто в лотереях выпадают числа 17, 7, 11, 2, 3 и 9, а наименее часто — 33, 15, 34, 31, 26 и 1».

Здесь важно помнить, что это не более чем занимательная нумерология. С точки зрения теории вероятностей, если вероятность наступления какого-либо события составляет один к миллиону, то она не изменится, какое бы количество попыток вы ни предприняли. Перед каждой новой игрой шанс на успех будет все равно один к миллиону.

Поэтому с математической точки зрения подобные практики не более чем зарядка для ума. В противном случае все лотереи давно бы разорились. С другой стороны, в том же «Мечталлион» с начала года уже дважды разыгран главный приз, а это значит, что шансы выиграть есть и у вас. Тем более «Национальная Лотерея» не оставляет игроков даже после розыгрыша и дает им второй шанс на победу. С начала года оператор проводил акцию «Второй шанс» уже несколько раз — после праздничных тиражей к новому году, 23 февраля и 8 марта. А в конце апреля будет проведен розыгрыш 100 призов по 100 тысяч рублей среди всех невыигрышных билетов «Мечталлион» за весь месяц! Так что бесстрашно покупайте билет и надейтесь на благосклонность Фортуны.

Правила, которые действительно могут вам помочь при игре в лотерею: не вкладывайте последние деньги и суммы, потеря которых будет для вас существенной, выиграв хотя бы что-то, не поддавайтесь эйфории, не стремитесь отыграться во что бы то ни стало. И главное: лотерея — это развлечение, а не способ заработка. Играйте ответственно и получайте удовольствие!