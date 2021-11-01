Алина Загитова: биография, карьера в фигурном катании, достижения, личная жизнь

История фигуристки.

Биография Алины Загитовой

Алина Загитова выступает в женском одиночном фигурном катании. Загитовой 19 лет, она родилась 18 мая 2002 года в Ижевске — столице Удмуртии, где, кроме русских, проживают удмурты и татары. По национальности Загитова татарка. Имя получила в честь олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Рост Загитовой — 160 см.

Детские годы

Родители Алины Загитовой

Отец Алины — хоккеист и тренер по хоккею Ильназ Загитов, мать, Лейсан, — бизнесвумен. У Алины есть младшая сестра Сабина, которая тоже с раннего детства занимается одиночным фигурным катанием, но значительных успехов пока не сделала.

Ильназ Загитов утверждает, что если бы у него родились мальчики, они стали бы хоккеистами. Судьба дочерей, соответственно, тоже связана с коньками. Однако Алина Загитова в детстве интересовалась художественной гимнастикой, а ее сестра, помимо фигурного катания, увлекается балетом.

Алина Загитова в детстве.

Карьера в фигурном катании

Когда начала тренироваться Алина Загитова?

В 2007 году Загитовы жили в Альметьевске. В городском дворце спорта была секция фигурного катания, в которую и отдали Алину. Ее первым тренером стала Дамира Пичугина. В 2008 году Загитовы вернулись в Ижевск, где Алина стала заниматься в детско-юношеской спортивной школе в группе Натальи Антипиной.

В 2015 году Алина Загитова переехала в Москву и стала тренироваться у Этери Тутберизде. Именно Тутберизде внушила Алине, что залог будущих побед — тренировки и самодисциплина. До этого Загитова несколько раз бросала занятия фигурным катанием. Через три месяца после начала занятий Алина была исключена из группы Тутберидзе. Некоторое время девочка занималась у Анны Царевой. После нескольких переломов Загитова стала думать о завершении не успевшей толком начаться спортивной карьеры. Однако Тутберидзе дала юной фигуристке второй шанс.

Алина Загитова в юниорских соревнованиях

В сезоне-2016/17 спортсменка впервые приняла участие в юниорском «Гран-при» в Марселе. В первом этапе она заняла первое место, во втором — третье, в финале получила золотую медаль, установив при этом три мировых рекорда по сумме баллов в короткой программе (70,92), произвольной программе (136,51) и по общей сумме баллов (207,43).

После «Гран-при» Загитова получила золото на первенстве России среди юниоров в Санкт-Петербурге, на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции и в юниорском чемпионате мира в Китае.

Алина Загитова завоевала все титулы в фигурном катании среди юниоров и установила пять мировых рекордов.

Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова

Алина Загитова во взрослых соревнованиях

В конце декабря 2016 года Алина приняла участие в чемпионате России, в котором заняла второе место, уступив Евгении Медведевой. С мая 2017 года фигуристка официально перешла во взрослую сборную.

Уже в сентябре 2017-го Загитова заняла первое место в турнире «Кубок Ломбардии». В декабре 2017 года она выступила в финале «Гран-при» в Нагое, заняв первое место. В этот же период фигуристка впервые выиграла чемпионат России.

С нового года Алина Загитова продолжила череду побед и рекордов: заняла первое место в чемпионате Европы, а на Олимпийских играх в Пхенчхане получила серебряную медаль в составе команды и золотую — за выступление в индивидуальных соревнованиях. В это время Алине было 15 лет 255 дней, и она стала второй после Тары Липински самой юной финалисткой на Олимпийских играх в одиночном катании.

На чемпионате мира в Милане Загитова заняла только пятое место.

В сезоне-2018/19 Алина заняла пятое место в чемпионате России и второе — в чемпионате Европы в Минске. В марте 2019 года состоялся чемпионат мира в Сайтаме. Загитова завоевала золотую медаль. Эта медаль стала последней недостающей наградой в числе возможных. Алина Загитова — вторая в истории мирового фигурного катания (после кореянки Ким Ен А) обладательница всех существующих титулов.

Сезон-2019/20 оказался менее удачным: Алина получила серебро на французском этапе «Гран-при», бронзу — на японском этапе, но в финале «Гран-при» оказалась только на шестом месте. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Фигуристка продолжает тренироваться, однако не принимает участия ни в национальных, ни в международных соревнованиях. Специалисты полагают, что у Загитовой отсутствует мотивация для возвращения в большой спорт — она уже является самой титулованной россиянкой в одиночном катании, при этом конкуренции с более юными фигуристками Алина уже может не выдержать.

Алина Загитова. Фото Getty Images

Какой заработок у Алины Загитовой?

Доходы Загитовой складываются из гонораров за участие в ледовых шоу и вознаграждения, получаемого от брендов Puma и Shiseido, лицом которых является Алина.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова сейчас

В 2020 году Алина стала студенткой очного отделения Института государственной службы и управления в Академии при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Параллельно она поступила в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

После приостановления карьеры Загитова дважды становилась соведущей Алексея Ягудина на телепроекте «Ледниковый период».

Алина Загитова. Фото Getty Images

Алина Загитова: достижения

Алина Загитова 14 раз выиграла международные соревнования, включая челленджеры, этапы «Гран-при» и выступления на юниорском уровне. Она является обладательницей «Золотого шлема» фигурного катания, то есть имеет титул чемпиона во всех значимых турнирах: чемпионате мира среди юниоров, взрослом чемпионате мира, чемпионате Европы, финале «Гран-при» и Олимпийских играх.

Кроме того, Загитова неоднократно устанавливала мировые рекорды по сумме баллов в короткой и произвольной программах.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото Getty Images

Алина Загитова: соперничество с Медведевой

Дружбы между фигуристами-одиночниками обоего пола не может быть по определению, но большинство спортсменов все-таки предпочитают сохранять нейтралитет. Серьезным исключением можно считать разве что противостояние Ягудина и Плющенко в начале нулевых. Основные войны происходят между фанатами.

Алина Загитова после победы на Олимпийских играх столкнулась с волной ненависти от фанатов другой воспитанницы Тутберидзе — Евгении Медведевой. Во время Игр Медведева была травмирована, поэтому ее группа поддержки упрекала Алину в «подсиживании» одногруппницы. Якобы Алина воспользовалась физической слабостью конкурентки, а золото получила только за счет того, что была «техничным попрыгунчиком». Евгения Медведева спустя полтора года после Пхенчхана говорила, что у нее есть претензии к тренерскому штабу: ей поставили менее сильную программу, чем можно было, а Загитову, более молодую спортсменку, имело смысл «придержать» еще на один сезон. Интересно при этом, что обе фигуристки непосредственно не участвуют в конфликте и в настоящее время общаются друг с другом совершенно нейтрально.

Алина Загитова. Фото Getty Images

Алина Загитова: личная жизнь

Алина Загитова не замужем и, насколько известно, не имеет постоянных отношений. Хотя пресса регулярно приписывает ей романы со спортсменами и представителями шоу-бизнеса. В интервью журналу Cosmopolitаn Загитова говорила, что ей тяжело находиться на вечеринках, в связи с чем она предпочитает общество близких людей и родных. Кроме того, спортсменка признавалась, что ее тяготит популярность.

У Алины теплые отношения с родителями и младшей сестрой Сабиной. Загитова рассказывала, что желание стать чемпионкой было связано в том числе с намерением перевезти родителей из Ижевска в Москву. В свою очередь, Ильназ Загитов оставил карьеру тренера в Ижевске, чтобы поддерживать старшую дочь в непростой для нее жизненный этап.

Важным «членом семьи» Алины является собака по кличке Масару породы акита-ину, подаренная премьер-министром Японии.

Алина Загитова: соцсети

Фигуристка подвергалась критике за посты политической направленности, в частности, призыв голосовать за поправки к Конституции РФ. В настоящее время посты, связанные с политикой, сняты с публикации. Алина размещает в основном кадры с официальных рекламных фотосессий.

Страница Алины Загитовой в «Википедии».

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Мария Сальникова