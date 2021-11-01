Фигурное катание
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Новости
Гран-при
Олимпиада
Статьи   //    Фигурное катание

Алина Загитова: биография, карьера в фигурном катании, достижения, личная жизнь

Сегодня, 13:00
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова в детстве. Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото Getty Images Алина Загитова. Фото Getty Images Алина Загитова. Фото Getty Images Алина Загитова. Фото Getty Images Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
История фигуристки.

Биография Алины Загитовой

Алина Загитова выступает в женском одиночном фигурном катании. Загитовой 19 лет, она родилась 18 мая 2002 года в Ижевске — столице Удмуртии, где, кроме русских, проживают удмурты и татары. По национальности Загитова татарка. Имя получила в честь олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Рост Загитовой — 160 см.

Детские годы

Родители Алины Загитовой

Отец Алины — хоккеист и тренер по хоккею Ильназ Загитов, мать, Лейсан, — бизнесвумен. У Алины есть младшая сестра Сабина, которая тоже с раннего детства занимается одиночным фигурным катанием, но значительных успехов пока не сделала.

Ильназ Загитов утверждает, что если бы у него родились мальчики, они стали бы хоккеистами. Судьба дочерей, соответственно, тоже связана с коньками. Однако Алина Загитова в детстве интересовалась художественной гимнастикой, а ее сестра, помимо фигурного катания, увлекается балетом.

Алина Загитова в детстве.
Алина Загитова в детстве.

Карьера в фигурном катании

Когда начала тренироваться Алина Загитова?

В 2007 году Загитовы жили в Альметьевске. В городском дворце спорта была секция фигурного катания, в которую и отдали Алину. Ее первым тренером стала Дамира Пичугина. В 2008 году Загитовы вернулись в Ижевск, где Алина стала заниматься в детско-юношеской спортивной школе в группе Натальи Антипиной.

В 2015 году Алина Загитова переехала в Москву и стала тренироваться у Этери Тутберизде. Именно Тутберизде внушила Алине, что залог будущих побед — тренировки и самодисциплина. До этого Загитова несколько раз бросала занятия фигурным катанием. Через три месяца после начала занятий Алина была исключена из группы Тутберидзе. Некоторое время девочка занималась у Анны Царевой. После нескольких переломов Загитова стала думать о завершении не успевшей толком начаться спортивной карьеры. Однако Тутберидзе дала юной фигуристке второй шанс.

Алина Загитова в юниорских соревнованиях

В сезоне-2016/17 спортсменка впервые приняла участие в юниорском «Гран-при» в Марселе. В первом этапе она заняла первое место, во втором — третье, в финале получила золотую медаль, установив при этом три мировых рекорда по сумме баллов в короткой программе (70,92), произвольной программе (136,51) и по общей сумме баллов (207,43).

После «Гран-при» Загитова получила золото на первенстве России среди юниоров в Санкт-Петербурге, на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции и в юниорском чемпионате мира в Китае.

Алина Загитова завоевала все титулы в фигурном катании среди юниоров и установила пять мировых рекордов.

Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова

Алина Загитова во взрослых соревнованиях

В конце декабря 2016 года Алина приняла участие в чемпионате России, в котором заняла второе место, уступив Евгении Медведевой. С мая 2017 года фигуристка официально перешла во взрослую сборную.

Уже в сентябре 2017-го Загитова заняла первое место в турнире «Кубок Ломбардии». В декабре 2017 года она выступила в финале «Гран-при» в Нагое, заняв первое место. В этот же период фигуристка впервые выиграла чемпионат России.

С нового года Алина Загитова продолжила череду побед и рекордов: заняла первое место в чемпионате Европы, а на Олимпийских играх в Пхенчхане получила серебряную медаль в составе команды и золотую — за выступление в индивидуальных соревнованиях. В это время Алине было 15 лет 255 дней, и она стала второй после Тары Липински самой юной финалисткой на Олимпийских играх в одиночном катании.

Алина Загитова на&nbsp;съемочной площадке второго выпуска &laquo;Ледникового периода&raquo;.

На чемпионате мира в Милане Загитова заняла только пятое место.

В сезоне-2018/19 Алина заняла пятое место в чемпионате России и второе — в чемпионате Европы в Минске. В марте 2019 года состоялся чемпионат мира в Сайтаме. Загитова завоевала золотую медаль. Эта медаль стала последней недостающей наградой в числе возможных. Алина Загитова — вторая в истории мирового фигурного катания (после кореянки Ким Ен А) обладательница всех существующих титулов.

Сезон-2019/20 оказался менее удачным: Алина получила серебро на французском этапе «Гран-при», бронзу — на японском этапе, но в финале «Гран-при» оказалась только на шестом месте. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Фигуристка продолжает тренироваться, однако не принимает участия ни в национальных, ни в международных соревнованиях. Специалисты полагают, что у Загитовой отсутствует мотивация для возвращения в большой спорт — она уже является самой титулованной россиянкой в одиночном катании, при этом конкуренции с более юными фигуристками Алина уже может не выдержать.

Алина Загитова. Фото Getty Images
Алина Загитова. Фото Getty Images

Какой заработок у Алины Загитовой?

Доходы Загитовой складываются из гонораров за участие в ледовых шоу и вознаграждения, получаемого от брендов Puma и Shiseido, лицом которых является Алина.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова сейчас

В 2020 году Алина стала студенткой очного отделения Института государственной службы и управления в Академии при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Параллельно она поступила в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

После приостановления карьеры Загитова дважды становилась соведущей Алексея Ягудина на телепроекте «Ледниковый период».

Алина Загитова. Фото Getty Images
Алина Загитова. Фото Getty Images

Алина Загитова: достижения

Алина Загитова 14 раз выиграла международные соревнования, включая челленджеры, этапы «Гран-при» и выступления на юниорском уровне. Она является обладательницей «Золотого шлема» фигурного катания, то есть имеет титул чемпиона во всех значимых турнирах: чемпионате мира среди юниоров, взрослом чемпионате мира, чемпионате Европы, финале «Гран-при» и Олимпийских играх.

Кроме того, Загитова неоднократно устанавливала мировые рекорды по сумме баллов в короткой и произвольной программах.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото Getty Images
Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото Getty Images

Алина Загитова: соперничество с Медведевой

Дружбы между фигуристами-одиночниками обоего пола не может быть по определению, но большинство спортсменов все-таки предпочитают сохранять нейтралитет. Серьезным исключением можно считать разве что противостояние Ягудина и Плющенко в начале нулевых. Основные войны происходят между фанатами.

Алина Загитова после победы на Олимпийских играх столкнулась с волной ненависти от фанатов другой воспитанницы Тутберидзе — Евгении Медведевой. Во время Игр Медведева была травмирована, поэтому ее группа поддержки упрекала Алину в «подсиживании» одногруппницы. Якобы Алина воспользовалась физической слабостью конкурентки, а золото получила только за счет того, что была «техничным попрыгунчиком». Евгения Медведева спустя полтора года после Пхенчхана говорила, что у нее есть претензии к тренерскому штабу: ей поставили менее сильную программу, чем можно было, а Загитову, более молодую спортсменку, имело смысл «придержать» еще на один сезон. Интересно при этом, что обе фигуристки непосредственно не участвуют в конфликте и в настоящее время общаются друг с другом совершенно нейтрально.

Алина Загитова. Фото Getty Images
Алина Загитова. Фото Getty Images

Алина Загитова: личная жизнь

Алина Загитова не замужем и, насколько известно, не имеет постоянных отношений. Хотя пресса регулярно приписывает ей романы со спортсменами и представителями шоу-бизнеса. В интервью журналу Cosmopolitаn Загитова говорила, что ей тяжело находиться на вечеринках, в связи с чем она предпочитает общество близких людей и родных. Кроме того, спортсменка признавалась, что ее тяготит популярность.

У Алины теплые отношения с родителями и младшей сестрой Сабиной. Загитова рассказывала, что желание стать чемпионкой было связано в том числе с намерением перевезти родителей из Ижевска в Москву. В свою очередь, Ильназ Загитов оставил карьеру тренера в Ижевске, чтобы поддерживать старшую дочь в непростой для нее жизненный этап.

Важным «членом семьи» Алины является собака по кличке Масару породы акита-ину, подаренная премьер-министром Японии.

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева в&nbsp;четвертом выпуске шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;.

Алина Загитова: соцсети

Фигуристка подвергалась критике за посты политической направленности, в частности, призыв голосовать за поправки к Конституции РФ. В настоящее время посты, связанные с политикой, сняты с публикации. Алина размещает в основном кадры с официальных рекламных фотосессий.

Страница Алины Загитовой в «Википедии».

Страница в Instagram.

Страница в ТikТоk.

Мария Сальникова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Кроссфит тренировка дома: польза и вред, эффективные упражнения
Еще одна блогерша опубликовала в Сети обнаженное фото на фоне Кремля
0