Рейтинги спорта вошли в пике. Надежда — на внутренние старты

Ситуация тревожная, но она может выправиться, если федерации начнут бороться за зрителя.

В нашем спорте в последнее время было слишком много санкционных новостей. Периодически вспышками загораются отдельные положительные известия: то Уимблдон из-за нас накажут, то дзюдоистов допустят или глава МОК Томас Бах даже что-нибудь обнадеживающее произнесет. То ли он что-то имел в виду, то ли фуршет на мероприятии был изобильный и настроение у немца улучшилось — вот и сказал. Но мы, конечно, верим в лучшее.

Спорт в России никогда не был шоу-индустрией

Но до коренного перелома пока далеко. Международные федерации в новом сезоне видеть нас по большей части не стремятся — то есть, скорее всего, можно готовиться к возвращению не раньше 2023 года. Больших альтернативных соревнований с участием российских и иностранных спортсменов, за редким исключением, пока не проводилось. «СЭ» изучил, как переключение СМИ и общественного внимания на более важные события и отсутствие большого спорта с участием россиян (в тех объемах, к каким мы привыкли) сказалось на интересе аудитории. Прежде всего — телевизионной, которая все еще обыгрывает интернет.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Краткий ответ — ситуация неважная. По всем соцопросам спортивная индустрия никогда не была в России бешено популярна — у нас интересуются спортом 10-15% населения в противовес 40-50% в некоторых европейских странах или США. Ольга Бузова или Данила Козловский в России знакомы публике намного лучше Артема Дзюбы — хотя и светская сфера, и кино тоже с февраля пострадали. Пустеющие залы и пожухший попкорн скажут за себя.

Поэтому неудивительно, что российский спорт, лишившись окна в Европу, стал терять часть зрителей. Хотя на удивление этой весной на российской арене было много всего интересного: в баскетболе сыграли финальную серию из семи матчей и убрали многолетнего гегемона, в волейболе выдали суперконцовку в обеих суперлигах, даже чемпионат России по биатлону собрал полный стадион, Трусова и Ягудин пошли в легкую атлетику и так далее. Но, пожалуй, единственное спортивное событие, которое удалось успешно «продать» широким массам на ТВ за все эти четыре месяца, — финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Насколько драматично падение? Это выражается в цифрах. Начнем с нескольких любопытных фактов.

Факт 1. С закрытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине в топ-100 передач за каждую неделю попало только четыре спортивных мероприятия — два футбольных и два фигурнокатательных. Футбольные с высокой вероятностью вы можете угадать — и они уместились в два дня. Фигурку транслировал Первый канал, у которого намного большие возможности охвата, чем у коллег из профильных медиа. Итак, за четыре месяца в российский топ попали:

— финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», который длился дольше обычного из-за беспорядков в Париже (рейтинг — 2,0%, 46-е место за неделю);

— тот самый финал БЕТСИТИ Кубка России с МакSим и Люсей Чеботиной (1,5%, 72-е место).

Кроме этих двух дней, 28-29 мая, выделился только уик-энд 25-27 марта, в который проходил Кубок Первого канала по фигурному катанию. Максимальный рейтинг ожидаемо показала женская произвольная программа — 29-е место в топе и 2,7%.

Также прорвалось в списки лидеров шоу Этери Тутберидзе в Москве, показанное в вечерний прайм-тайм Первым 24 апреля — это воскресенье (53-е место на неделе, 1,9%). Но цифры спорные, учитывая идеальное время показа и то, что у «Ледникового периода», к примеру, были показатели около 3% - а разница в случае с населенной Россией идет на миллионы домохозяйств.

Не повезло с футбольной интригой и отменой биатлона

Косметически меняется расклад в Москве, где уже в середине марта после объяснимой паузы можно было на 80-90-х местах увидеть матчи футбольной премьер-лиги с рейтингами 1-1,5%, в основном с участием московских команд, преимущественно «Спартака». Отчасти слабым показателям спорта способствовала концовка футбольного чемпионата России — самые рейтинговые команды, «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, к концу чемпионата ни за что не боролись. Выключение наших клубов из еврокубков означало, что большой разницы между вторым и четвертым местом нет, чемпионство питерцы завоевали задолго до конца чемпионата, красно-белые могли дать шоу только борьбой за ФНЛ, но не стали этого делать.

КХЛ не собрал больших цифр, внутрироссийский биатлон, наверное, мог бы набрать, только если бы Дмитрий Губерниев раздевался в прямом эфире. Осталось фигурное катание, в котором нас сняли с чемпионата мира, но была придумана достойная альтернатива — Кубок Первого канала. Это опыт позитивный. Но главные потери — конечно, лишение России Кубка мира по биатлону и лыжам, которые год назад приносили рейтинги в районе 2,0%.

Трудности с контентом

Факт 2. Серьезные проблемы с показом спорта говорят о том, что на последней неделе замеров (30 мая — 6 июня) второй трансляцией по рейтингу стал... повтор финала Кубка УЕФА-2005 ЦСКА — «Спортинг». Его смогли обогнать лишь матч «Финалиссима» Италия — Аргентина и выпуски новостей. Месси собрал 0,5%, победный Газзаев — 0,4%. Вот они и встретились, лед и пламя, достойные соперники.

Проблемы с поиском зажигательных трансляций явно имеются. Год назад с нами были чемпионат мира по хоккею и футбольная сборная России. Рижский четвертьфинал Россия — Канада собрал 5,5% российских зрителей и стал второй передачей всей недели, уступив только новостям регионов на «России 1». Сборная Станислава Черчесова тем временем катала товарняки с Болгарией и Польшей, и даже такие матчи набрали 2,1% на Первом и 1,1% на РЕН ТВ. Но тогда наши готовились к домашнему Евро, и ажиотаж вокруг черчесовской сборной был объясним.

«Матч ТВ» летит вниз

Факт 3. «Матч ТВ» бьет антирекорды. Обычно единственный общедоступный спортивный телеканал держал планку среднесуточного рейтинга на уровне 0,3% и доли 2%. Это продолжалось много лет, никакого регресса и прогресса не наблюдалось. Когда шли Олимпиады или чемпионаты мира/Европы, эти цифры могли вырасти вдвое — и потом снова падали.

И вот начиная с недели 16-22 мая телеканал достиг абсолютного антирекорда — среднесуточный рейтинг 0,1% при доле 1%. Падение в абсолютных цифрах вроде бы небольшое — только это падение в три раза. Особую боль вызывает то, что вслед за спортивной «кнопкой» опускается в рейтингах и канал «Культура», или, официально, «Россия-К». На последней неделе замеров, первой в июне, «Матч» занял 19-е место, и нет уверенности, что вы в принципе знаете каналы, которые оказались позади. Среди них — «Суббота», «Ю», «Мульт» и свежесозданный «СоловьевLive», у которого рейтинг 0,11% при доле 0,3%.

Рейтинг первой недели июня 2021.

Рейтинг первой недели июня 2022.

Если резюмировать, получается вывод: российского зрителя пока не удалось переключить на российский спорт. И времена, когда можно было воззвать: «А давайте обратим внимание на проблему, посовещаемся да навалимся», — уже прошли. И теперь, когда, например, футбольные власти размечают схемы доходов от нового Кубка РПЛ, завидуешь их оптимизму. Впрочем, оптимизм лучше, чем крики о том, что «все пропало». Если наши федерации одумаются и резко начнут делать шоу (а такие попытки, что отрадно, есть), без бюджетной поддержки будет очень трудно. Наилучшие шансы продержаться без господдержки, как показывают статистика и здравый смысл, — у футбола, фигурного катания и боев. UFC, кстати, продолжают исправно смотреть, несмотря ни на что.