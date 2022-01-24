Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта о том, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время зимних Олимпийских игр-2022.

«В моем понимании это неправильно. Это отчасти нарушение принципов олимпийского движения. Ведь есть лозунг, в котором есть слово «вместе». Хорошо, что украинских спортсменов предупредили об этом заранее, чтобы не было таких историй, как с Ярославой Магучих на летней Олимпиаде. Теперь всех предупредили, что за подобные истории будет осуждение. Спортсмены из Украины общаются с нашими, но они понимают, что на играх этого делать не стоит. Чтобы не ополчилась вся нация, им придется ограничить общение с российскими спортсменами», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова предположила, как будет выглядеть интервью с украинскими спортсменами.

«Не думаю, что все украинские спортсмены хорошо общаются на английском. Как будет выглядеть интервью с российскими журналистами? Конечно, наш корреспондент задаст вопрос на русском и его пойму. Но на каком языке будет ответ? На украинском? Кто будет переводить? Я еще пойму, если ответ будет на английском. Получается, они будут отказываться в интервью на русском. Слава об олимпийском чемпионе должна дойти до каждого человека. Не важно, на каком языке он говорит. Олимпийский чемпион принадлежит не только своей стране, но и всему миру», — добавила Журова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).