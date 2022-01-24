Валуев отреагировал на запрет украинским спортсменам стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал запрет украинским спортсменам стоять рядом с российскими на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ну это нереализуемый вариант. Ведь можно оказаться рядом на пьедестале. Будут ли наказывать спортсменов за несоблюдение дистанции? Не знаю, я не украинская власть», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).