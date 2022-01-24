Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 15:53

Валуев отреагировал на запрет украинским спортсменам стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал запрет украинским спортсменам стоять рядом с российскими на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Ну это нереализуемый вариант. Ведь можно оказаться рядом на пьедестале. Будут ли наказывать спортсменов за несоблюдение дистанции? Не знаю, я не украинская власть», — сказал Валуев «СЭ».
Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Олимпиада
Николай Валуев
4
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Андрей Николишин не считает олимпийский состав сборной России по хоккею неоптимальный
Губерниев — министру Украины: «Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации?»
Саночники Репилов и Иванова завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде-2022
Президент России Владимир Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами по видеосвязи
Министр спорта Украины: «Украинцы на Олимпиаде не должны быть рядом, когда стоят россияне с флагом»
Глава ФФККР: «Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России впервые с начала пандемии выявили более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

«Это нарушение принципов олимпийского движения». Журова — о словах министра спорта Украины
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости