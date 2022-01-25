В России за сутки выявлены 67 809 новых случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

В России впервые с начала пандемии выявили более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (18935), Санкт-Петербурге (972), Московской области (5769), Республике Саха (1525), а также в Самарской области (1150).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.