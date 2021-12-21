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Журова об избиении Соловьева: «Человеческая агрессия может коснуться всех»

17:40
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

«У нас были такие случаи, когда спортсмены вступали в драки. Например, когда Александр Попов был травмирован ножом, но он вернулся в спорт. Все зависит от того, насколько серьезная травма. Надо пожелать ему крепкого здоровья! К сожалению, человеческая агрессия может коснуться всех. Надо разбираться с инцидентом, наказывать виновных. Надеюсь, что травма не такая серьезная», — сказала Журова «СЭ».

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы тремя неизвестными, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу.

Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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