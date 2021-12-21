Стала известна причина нападения на фигуриста Соловьева

Выяснилось, что послужило причиной нападения на российского фигуристка Дмитрия Соловьева.

«Дима получил многочисленные травмы лица, он не собирался обращаться в больницу, но во вторник ему стало хуже. Поводом для драки стал словесный, бытовой конфликт. В другой компании оказался агрессивно настроенный человек, который постоянно провоцировал Соловьева и пытался на него напасть. У Димы подозрение на сотрясение мозга, из-за этого его и оставили в больнице и направили в нейрохирургию», — рассказал собеседник ТАСС.

Как ранее стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Позже менеджер Соловьева рассказала о состоянии спортсмена.