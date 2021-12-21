Навка отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поделала скорейшего выздоровления фигуристу Дмитрию Соловьеву, который был избит в центре Москвы.

«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами. К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и все будет хорошо», — сказала Навка «СЭ».

Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы в танцах на льду.