Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Навка отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы

17:33
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поделала скорейшего выздоровления фигуристу Дмитрию Соловьеву, который был избит в центре Москвы.

«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами. К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся. Надеемся, что он сможет победить эти травмы и все будет хорошо», — сказала Навка «СЭ».

Соловьев — олимпийский чемпион Сочи и серебряный призер Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы в танцах на льду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года
В ГД назвали цель подготовки США провокации с химикатами на востоке Украины
1
0
Реклама