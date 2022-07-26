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Сегодня, 13:27

Тарасова раскритиковала Гашека за призыв не выступать чешским спортсменам в России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийского чемпиона Доминика Гашека за то, что он предложил принять закон, запрещающий спортсменам играть в России.

«Да кто он такой? Какое ему дело? Нам сейчас не до него. Ему больше всех нужно что ли... Я бы даже не заметила его, если бы проходила мимо него. Не обращайте внимание на таких», — сказала Тарасова «СЭ».

Поводом для написания данного поста стало подписание питерским СКА контракта с 29-летним чешским нападающим Дмитрием Яшкиным.

Татьяна Тарасова
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