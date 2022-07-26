В Госдуме назвали странным высказывание Доминика Гашека о запрете спортсменам играть в России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявления Доминика Гашека.

«Мне странно слышать такие высказывания от него. Потому что в России его с давних времен знают, любят, уважают как спортсмена и человека. Но, к сожалению, сейчас он странно себя проявляет. Считаю, что спортсмен не может высказываться таким образом. Пусть он подумает о других спортсменах, которые занимаются спортом и смотрят на таких великих спортсменов, как тот же Гашек и хотят быть похожими на них», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам играть в России.