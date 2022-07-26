Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам играть в России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам играть в России.

«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и ее граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — приводит слова Гашека РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Twitter-аккаунт игрока.

Поводом для написания данного поста стало подписание питерским СКА контракта с 29-летним чешским нападающим Дмитрием Яшкиным.

В прошлом сезоне Яшкин выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал одну голевую передачу.

Форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. На счету нападающего 137 (77+60) очков в 133 играх.