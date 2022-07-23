Терюшков ответил на критику Валуева: «Жизнь расставит все на свои места»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков ответил на критику Николая Валуева.

«К счастью, я хорошо воспитан. И коллег никогда не комментирую. У каждого есть право высказывать свои мысли и предложения. Мне сложно комментировать подобные высказывания. Жизнь все расставит на свои места. У меня точно никакой обиды нет. И если прослеживать выступления Валуева, то в марте у него была фраза о смене спортивного гражданства. Он категорически не принимал это. Но потом что-то изменилось. Пожму ли я ему руку? С воспитанием у меня все в порядке», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков предложил приравнять смену гражданства к госизмене, а также привлечь российскую теннисистку Дарью Касаткину к уголовной ответственности. Валуев заявил, что Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями.

Касаткина и Рублев допустили смену гражданства. Как лично на них отразились санкции?