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Сегодня, 11:45

В России за сутки выявлено 116 093 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах
Карен Саркисян
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% процента меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (6442), Свердловской области (4616), Самарской области (4211), Новосибирской области (4208) и Пермском крае (3837) . В Москве за сутки выявлено 3050 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.

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