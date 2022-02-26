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Сегодня, 11:14

В России за сутки выявлено 122 995 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

За последние сутки в России выявлено 122 995 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 14 324 человека, на 4,1 процента меньше по сравнению с 25 февраля. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 181 343 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (7409), Красноярском крае (4672), Свердловской области (4544), Новосибирской области (4432) и Самарской области (4220). В Москве за сутки выявлено 3947 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 175 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 158 летальных исходов, выздоровели 13 321 314 человек.

Коронавирус
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