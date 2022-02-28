В России за сутки выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 6382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (5409), Свердловской области (4772), Самарской области (4214), Новосибирской области (4047) и Пермском крае (3809). В Москве за сутки выявлено 2584 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 660 летальных исходов, выздоровели 13 575 652 человека.