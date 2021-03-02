«Я не хочу говорить». Предполагаемая любовница Мамаева — о связи с футболистом
Предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Ирен, ответила корреспонденту «СЭ» после публикации супруги футболиста Аланы Мамаевой.
Ранее, 2 марта, Алана Мамаева сообщила, что муж изменил ей. Девушка также опубликовала номер телефона и фото возможной любовницы 32-летнего игрока «Ростова».
«Пожалуйста, я не хочу говорить», — ответила Ирен «СЭ».
Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.
После ареста Мамаева осенью 2018-го из-за двух драк в центре Москвы Алана собиралась развестись с полузащитником. Когда футболист вышел на свободу, девушка заявила, что выдвинула ему ряд условий и сообщила, что Павел многое переосмыслил и теперь у них все в порядке.
(Константин Колмаков)
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