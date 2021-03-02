Предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Ирен, ответила корреспонденту «СЭ» после публикации супруги футболиста Аланы Мамаевой.

Ранее, 2 марта, Алана Мамаева сообщила, что муж изменил ей. Девушка также опубликовала номер телефона и фото возможной любовницы 32-летнего игрока «Ростова».

«Пожалуйста, я не хочу говорить», — ответила Ирен «СЭ».

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.

После ареста Мамаева осенью 2018-го из-за двух драк в центре Москвы Алана собиралась развестись с полузащитником. Когда футболист вышел на свободу, девушка заявила, что выдвинула ему ряд условий и сообщила, что Павел многое переосмыслил и теперь у них все в порядке.

(Константин Колмаков)