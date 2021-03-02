В Финляндии ввели чрезвычайное положение и закрыли границы

Власти Финляндии ввели в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters.

Режим ЧП позволяет правительству страны закрывать ресторан и школы ограничить перемещение внутри страны. Въезд в Финляндию на данный момент закрыт.

Всего в стране зарегистрировано 58 645 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46 000, умерли — 755.

Финский хоккейный клуб «Йокерит», участвующий в КХЛ, проведет домашние матчи плей-офф на площадке ярославского «Локомотива».