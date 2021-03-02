Виктория Боня назвала BLM «расизмом белой расы»

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» рассказала, как относится к акции протестов Black Lives Matter.

— Как вы относитесь к ВLM? Перед игрой «Краснодара» с «Челси» в Лиге чемпионов не все игроки российского клуба встали на колено. Поддерживаете?

- Почему они должны были вставать на колено? Это настоящий расизм белой расы, а не акция поддержки. Я видела видео, где парень подошел к девушке и спросил: «Ты поддерживаешь BLM? Давай вставай на колени, если это так». Я бы ему сказала: «Слышишь ты, Вася, иди-ка сюда, я тебе сейчас расскажу». А она встала на колени, это же настоящее унижение!

— То есть BLM — болезнь нашего общества прямо сейчас?

- Понятное дело, что темнокожие люди много страдали от рук другой расы. И я считаю, что это чудовищно. Но то, что было 100, 200, 300 лет назад... За это невозможно предъявлять людям, которые к этому никакого отношения не имеют. Поэтому это больное общество. И еще мне кажется, BLM был сделан, скорее всего, демократами для того, чтобы убрать Трампа.

(Владислав Флегонтов)