Власти Петербурга смягчат режим ограничений с 1 июня
21:37
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о смягчении режима ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
С 1 июня ношение средств индивидуальной защиты на улицах будет носить рекомендательный характер. Однако обязательным останется масочный и перчаточный режим в транспорте и магазинах.
Жители Санкт-Петербурга старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома — режим для них будет носить рекомендательный характер. Также городе откроются нотариальные и юридические конторы.
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