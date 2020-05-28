Власти Петербурга смягчат режим ограничений с 1 июня

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о смягчении режима ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня ношение средств индивидуальной защиты на улицах будет носить рекомендательный характер. Однако обязательным останется масочный и перчаточный режим в транспорте и магазинах.

Жители Санкт-Петербурга старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома — режим для них будет носить рекомендательный характер. Также городе откроются нотариальные и юридические конторы.