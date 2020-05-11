Владимир Путин заявил, что массовые мероприятия в России пока исключены

Сегодня, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса. Глава государства отдельно отметил, что пока по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.