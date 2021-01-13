Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу.

«Нет, конечно, никакой победы над пандемией. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — цитирует «РИА Новости» Альтштейна.

Специалист добавил, что в данный момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.

В России проходит масштабная вакцинация населения от коронавируса. Более 1,5 миллиона человек привились вакциной «Спутник V».

По данным Роспотребназдора, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии — 3 471 053 человека.