  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу

11:48
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу.

«Нет, конечно, никакой победы над пандемией. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — цитирует «РИА Новости» Альтштейна.

Специалист добавил, что в данный момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.

В России проходит масштабная вакцинация населения от коронавируса. Более 1,5 миллиона человек привились вакциной «Спутник V».

По данным Роспотребназдора, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии — 3 471 053 человека.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592806347.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир