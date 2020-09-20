Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

Сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов рассказал о странностях в распространении коронавируса в России.

— Коронавирус по России распространяется своеобразно, — приводит Ura.ru слова Ершова. — В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже. Это все первая волна идет постепенно. Я лично считаю, что она еще не кончилась. Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать о коронавирусе.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России зарегистрирован 1 097 251 случай коронавируса. Зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровели 906 462 человека.