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Сегодня, 13:44

Валерия Гай Германика объявила о продаже своего фильма об Александре Емельяненко за 50 миллионов рублей

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Объявление на «Авито».
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Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика сообщила о том, что хочет продать свой документальный фильм «ЕМЕЛЬЯНЕНКО» на «Авито» за 50 миллионов рублей.

«Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — написала Гай Германика в соцсети.

В объявлении сообщается, что лента 2020 года является «самым скандальным и интимным кинопортретом» бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Съемки фильма велись с февраля по июль 2020 года. В ролике показаны отрывки с пресс-конференции к бою с Магомедом Исмаиловым, подготовка на черноморском побережье и в Грозном, задержание в Анапе и бой с Магой (до и после).

Всего на счету Емельяненко 38 боев в ММА, из которых 28 побед. В своем последнем поединке Емельяненко победил американца Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в феврале на турнире Hardcore FC.

Александр Емельяненко
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