Валерия Гай Германика объявила о продаже своего фильма об Александре Емельяненко за 50 миллионов рублей

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика сообщила о том, что хочет продать свой документальный фильм «ЕМЕЛЬЯНЕНКО» на «Авито» за 50 миллионов рублей.

«Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — написала Гай Германика в соцсети.

В объявлении сообщается, что лента 2020 года является «самым скандальным и интимным кинопортретом» бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Съемки фильма велись с февраля по июль 2020 года. В ролике показаны отрывки с пресс-конференции к бою с Магомедом Исмаиловым, подготовка на черноморском побережье и в Грозном, задержание в Анапе и бой с Магой (до и после).