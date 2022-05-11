Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов вспомнил о дне рождения Юрия Семина в 90-е.

«Однажды в 90-е отмечали его день рождения в Баковке. Пришли в костюмах. 11 мая, но погода жуткая — снег с дождем, и сели в холле. Когда хорошо выпили, пошли играть в футбол. В этих костюмах, ботинках. Перемазались все, включая очень высокопоставленных людей, которые пришли его поздравить! Зато игра была азартная.

Кстати, юбилеи, пышные торжества Семин не любит. Но на базе «Локомотива» хотя бы можно было собраться — кухня, неформальная обстановка. Туда попадали только свои. Думаю, он и из Москвы-то сейчас сбежал, чтобы ничего пафосного не устраивать. Хотя на все мои юбилеи приходит! (смеется)», — рассказал Баринов «СЭ».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь