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Сегодня, 12:56

В Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях

Роман Шишов
Корреспондент
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Власти столицы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», информируют «Ведомости».

До 31 декабря также будет снят запрет на реализацию спиртного такой же крепости в спортивных сооружениях.

Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года.

В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах.

Постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/10/921486-razreshila-torgovat-alkogolem
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