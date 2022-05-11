В Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях

Власти столицы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», информируют «Ведомости».

До 31 декабря также будет снят запрет на реализацию спиртного такой же крепости в спортивных сооружениях.

Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года.

В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах.

Постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса.