Путин заявил о возможном снятии ограничений по коронавирусу к концу лета

Президент России Владимир Путин сообщил, что нынешние темпы вакцинации россиян от коронавируса позволят приобрести коллективный иммунитет к концу лета.

Про его словам, для этого нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения.

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения, — сказал Путин в эфире канала «Россия 1». — Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя».

Напомним, в настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», а также вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН.