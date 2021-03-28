Путин заявил о возможном снятии ограничений по коронавирусу к концу лета
Президент России Владимир Путин сообщил, что нынешние темпы вакцинации россиян от коронавируса позволят приобрести коллективный иммунитет к концу лета.
Про его словам, для этого нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения.
«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения, — сказал Путин в эфире канала «Россия 1». — Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя».
Напомним, в настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», а также вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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