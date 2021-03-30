В России выявили 8 277 новых случаев коронавируса

По состоянию на вторник, 30 марта, за последние сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 409 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 588 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 291), Санкт-Петербурге (719), Московской области (556), Нижегородской области (277) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 442 летальных исхода, выздоровели 4 155 996 человек.