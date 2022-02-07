В России за сутки зафиксировано 171 905 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 171 905 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализированы 10 843 человека — на 15 процентов меньше, чем 6 февраля. Зафиксировано 609 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 55 683 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372), Московской области (12 230), Челябинской области (4 900) и Пермском крае (4 797).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 0 624 954 человека.