В России за сутки зафиксировано 165 643 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 165 643 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализированы 20 185 человек — на 86,2 процента больше, чем 7 февраля. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 81 188 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014), Московской области (8486), Нижегородской области (5250) и Свердловской области (5245).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 147 666 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.