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Сегодня, 11:31

В России за сутки зафиксировано 180 071 новых случая заражения коронавирусом

Виктория Кравченко
В России за сутки зафиксировано 180 071 новых случая заражения коронавирусом.
Фото ТАСС

За последние сутки в России выявлено 180 071 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Установлен новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализированы 12 749 человека — на 29,3 процента меньше, чем 5 февраля. Зафиксировано 661 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 59 583 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (21 448), Москве (18 856), Московской области (10 443), Челябинской области (5 354) и Воронежской области (4 891).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 человек.

Коронавирус
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