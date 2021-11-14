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В России за сутки зафиксировали 38 823 случая заражения коронавирусом

11:04

За последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 821 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3734), Санкт-Петербурге (3144), Московской области (2955), Самарской области (1792) и Республике Крым (851).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3876

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Екатерина Савостина все материалы автора

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