Главное о коронавирусе в России и мире на 13 ноября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 9,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273), Московской области (2891), Самарской области (1790) и Республике Крым (837).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.
— Число умерших от коронавируса за сутки в России поставило новый рекорд.
— В Думу внесены законопроекты о QR-кодах в общественных местах, поездах и на самолетах.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 13 ноября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 253 330 245.
Первое место по числу зараженных занимают США — 47 834 810 человек. Далее идут Индия (34 426 036) и Бразилия (21 940 950).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 782 933. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (610 935) и Индия (463 245).
— Сейм Латвии обязал депутатов парламента и самоуправлений иметь ковид-сертификат для работы.
— В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта. Соответствующий законопроект направлен в национальный парламент.
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