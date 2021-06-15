В России за сутки выявлено более 14 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, информирует Оперштаб Москвы.

Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 597 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6805), Московской области (1 135), Санкт-Петербурге (902), Республике Бурятия (205) и Нижегородской области (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.