В России за сутки выявлено более 14 тысяч случаев коронавируса
11:22
За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, информирует Оперштаб Москвы.
Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 597 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6805), Московской области (1 135), Санкт-Петербурге (902), Республике Бурятия (205) и Нижегородской области (192).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.
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