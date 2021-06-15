Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова прокомментировала «СЭ» скандал между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Унижать женщину — это недостойное поведение для мужчины! Как бы ты к ней не относился!», — сказала Чехова «СЭ»

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России