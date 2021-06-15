Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Анфиса Чехова — об эфире Губерниева с Бузовой: «Унижать женщину — это недостойное поведение»

10:48
Анфиса Чехова. Фото Instagram
Анфиса Чехова. Фото Instagram
Теги:

Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова прокомментировала «СЭ» скандал между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Унижать женщину — это недостойное поведение для мужчины! Как бы ты к ней не относился!», — сказала Чехова «СЭ»

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Эриксен показал фото из больницы и обратился к болельщикам
Гарик Харламов впервые появился на публике с новой возлюбленной
Двое российских туристов ранены в ходе стрельбы в ресторане в Абхазии
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
vs
7
Офсайд