В Москве выявлено почти семь тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявлено 6 805 новых случаев коронавируса, информирует Оперштаб Москвы. Это на 215 случаев больше, чем в предыдущий день.

Москва лидирует по количеству зараженных среди всех регионов России. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о тяжелой ситуации в городе в связи с коронавирусом. По его словам, в городских стационарах придется перепрофилировать тысячи коек.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

После Москвы наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Московской области — 1 135. Далее идут Санкт-Петербург (902), Республика Бурятия (205) и Нижегородская область (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.