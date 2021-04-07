В России за сутки выявлено 8 294 случая коронавируса

По состоянию на среду, 7 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 445 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705), Московской области (570), Нижегородской области (247) и Ростовской области (241)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 человек.