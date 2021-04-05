ВЦИОМ: больше половины россиян занимаются спортом или физкультурой

ВЦИОМ на своем официальном сайте представил данные опроса о любимых видах спорта россиян.

Более половины россиян занимаются спортом или физкультурой (56 процентов). Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый второй (50% среди группы 60+). Не занимаются спортом или физическими упражнениями 43% россиян.

Основная причина, по которой соотечественники не занимаются физической культурой, это нехватка времени (32%). Второй по значению фактор — ограничения по здоровью (19%). Играют свою роль и такие аспекты, как лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный образ жизни, пенсионный возраст (по 9% соответственно).

Самые популярные виды спорта среди россиян — бег, легкая атлетика или спортивная ходьба (36%). На втором месте по популярности находится фитнес или комплексные занятия физкультурой (25%, среди женщин — 35%). На третьем месте — лечебная физкультура (ЛФК) — 18%, среди тех, кому за 60 лет — 28%. Также в топ популярных спортивных занятий вошли: катание на коньках, лыжах (18%), катание на велосипеде (18%), плавание (12%).

Основная цель тренировок для россиян, которые занимаются спортом, это поддержка и укрепление здоровья (63%). Чаще об этом сообщали граждане в возрасте 60+ лет (80%). Используют спорт как способ улучшить настроение 12% опрошенных, а для снятия усталости и поддержки работоспособности — 8%.

Чаще россияне занимаются спортом на улице, на природе (52%). Также многие занимаются дома (39%), эта доля выше среди жителей городов с населением 500-950 тыс. человек (44%) и сел (43%). Ходят в фитнес-центры, тренажерные залы 31% наших соотечественников, чаще жители столиц (40%).

Самостоятельные занятия наиболее популярны — данного формата тренировок придерживается 84% россиян. Чаще занимаются с тренером 5% опрошенных, эта доля выше среди 18-24-летних (14%), а комбинируют самостоятельные тренировки и занятия с тренером 10%.