Главное о коронавирусе в России и мире на 7 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 445 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705), Московской области (570), Нижегородской области (247) и Ростовской области (241)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 7 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 133 077 851.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 560 438 человек. Далее идут Бразилия (13 106 058) и Индия (12 801 785).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 570 260. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (337 364) и Мексика (205 002).

— В США зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии.

— Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за пандемии коронавируса.