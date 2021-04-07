Главное о коронавирусе в России и мире на 7 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 445 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705), Московской области (570), Нижегородской области (247) и Ростовской области (241)
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 7 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 133 077 851.
Первое место по числу зараженных занимают США — 31 560 438 человек. Далее идут Бразилия (13 106 058) и Индия (12 801 785).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 570 260. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (337 364) и Мексика (205 002).
— В США зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии.
— Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за пандемии коронавируса.
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