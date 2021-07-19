В России за сутки выявлено 24 633 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 764 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4 007), Московской области (2 504), Санкт-Петербурге (1 938), Нижегородской области (531) и Красноярском крае (492).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.