Главное о коронавирусе в России и мире на 19 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 764 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4007), Московской области (2504), Санкт-Петербурге (1938), Нижегородской области (531) и Красноярском крае (492).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее. По его словам, у пациентов в два раза стремительнее развивается поражение легких.

— Результат теста тренера сборной России по теннису Игоря Куницына на коронавирус вызвал подозрения у японцев на Олимпиаде в Токио.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 19 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 191 265 853.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 963 907 человек. Далее идут Индия (31 144 229) и Бразилия (19 376 578).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 746. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (542 262) и Индия (414 141).

— В сборной Чехии зафиксировали второй случай коронавируса в Олимпийской деревне в Токио. Положительный результат теста получил пляжный волейболист Онджей Перушич.