Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
10:00
Специалисты медицинских лабораторий рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к коронавирусу.
Как сообщает РБК, для того, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к COVID-19 в крови, необходимо сдавать тесты в одних и тех же лабораториях, с использованием одинаковых тест-систем.
Также важно различать тесты на антитела, вырабатывающиеся к разным антигенам, и тесты на разные классы антигенов. Например, тест на антитела класса IgM может показать острую фазу заболевания. Антитела класса IgG вырабатываться через несколько недель после перенесенного заболевания, когда у человека выработался иммунитет.
Дополнительная информация:
https://www.rbc.ru/society/19/07/2021/60f174ac9a7947134e9a80e0
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