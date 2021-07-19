Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела

Специалисты медицинских лабораторий рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к коронавирусу.

Как сообщает РБК, для того, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к COVID-19 в крови, необходимо сдавать тесты в одних и тех же лабораториях, с использованием одинаковых тест-систем.

Также важно различать тесты на антитела, вырабатывающиеся к разным антигенам, и тесты на разные классы антигенов. Например, тест на антитела класса IgM может показать острую фазу заболевания. Антитела класса IgG вырабатываться через несколько недель после перенесенного заболевания, когда у человека выработался иммунитет.