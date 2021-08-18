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В России за сутки выявлено 20 914 новых случаев заражения коронавирусом

11:37
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За последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек.

Санкт-Петербург опередил Москву по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки (1636). В Москве за сутки заболели 1590 человек, в Московской области — 1240, в Нижегородской области — 521, в Свердловской области — 516.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 663 473 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3453

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Екатерина Савостина все материалы автора

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