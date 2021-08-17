В России за сутки выявлено 20 958 новых случаев коронавируса
11:35
За последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.
Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 407 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2006), Московской области (1328), Санкт-Петербурге (1156), Нижегородской области (526) и Свердловской области (522).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 110 летальных исходов, выздоровели 5 918 324 человека.
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