Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вопрос о ситуации в Афганистане

Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане, где талибы захватили власть.

«Я не имею никакого отношения к Афганистану, — заявил Хабиб на пресс-конференции Gorilla в Москве. — И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км. от нас».

Непобежденный Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. На счету Орла 29 побед.