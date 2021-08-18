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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вопрос о ситуации в Афганистане

12:54
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Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане, где талибы захватили власть.

«Я не имею никакого отношения к Афганистану, — заявил Хабиб на пресс-конференции Gorilla в Москве. — И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км. от нас».

Непобежденный Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. На счету Орла 29 побед.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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