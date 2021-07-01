В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса впервые с 17 января

За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Впервые с 17 января за сутки выявлено более 23 тысяч новых случаев. Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7597), Московской области (2663), Санкт-Петербурге (1612), Нижегородской области (378) и Брянской области (320).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 человек.