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В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса впервые с 17 января

11:35
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Впервые с 17 января за сутки выявлено более 23 тысяч новых случаев. Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7597), Московской области (2663), Санкт-Петербурге (1612), Нижегородской области (378) и Брянской области (320).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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