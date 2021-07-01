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Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса

09:49
Сергей Собянин.
Сергей Собянин.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минздрав РФ выработал порядок ревакцинации от коронавируса. В обычных условиях она будет проводиться раз в год.

«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», — цитирует Собянина Sobyanin.

Сегодня, 1 июля, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва».

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/revaktsinatsiya-ot-covid-19-odin-raz-v-polgoda

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Виктория Кравченко все материалы автора

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