Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса
09:49
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минздрав РФ выработал порядок ревакцинации от коронавируса. В обычных условиях она будет проводиться раз в год.
«Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», — цитирует Собянина Sobyanin.
Сегодня, 1 июля, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва».
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/revaktsinatsiya-ot-covid-19-odin-raz-v-polgoda
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