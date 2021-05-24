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В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса

11:36
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 450 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 487), Санкт-Петербурге (851), Московской области (766), Ростовской области (194) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 009 911 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 801 летальный исход, выздоровели 4 624 212 человек.

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