Губерниев оценил выступление Манижи и победителей Евровидения
12:14
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах Евровидения.
«Самобытная итальянская группа выиграла, как рок всегда побеждает попсу! Манижа выступила достойно, молодец!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
По итогам конкурса победителем стала итальянская рок-группа Maneskin. Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9-е место.
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