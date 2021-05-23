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Губерниев оценил выступление Манижи и победителей Евровидения

12:14
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах Евровидения.

«Самобытная итальянская группа выиграла, как рок всегда побеждает попсу! Манижа выступила достойно, молодец!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

По итогам конкурса победителем стала итальянская рок-группа Maneskin. Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9-е место.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2205

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