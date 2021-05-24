Главное о коронавирусе в России и мире на 24 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 450 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 487), Санкт-Петербурге (851), Московской области (766), Ростовской области (194) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 009 911 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 801 летальный исход, выздоровели 4 624 212 человек.

— Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 24 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 167 544 036.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 896 660 человек. Далее идут Индия (26 752 447) и Бразилия (16 083 573).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 604 087. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (449 185) и Индия (303 751).

— Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле будут сняты с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

— Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая.